Все эти модели входят в средний ценовой сегмент.

Многие современные автопроизводители предлагают в своих модельных рядах кроссоверы. Тем не менее далеко не все эти автомобили стоит рассматривать для покупки. Некоторые из этих моделей имеют завышенные ценники, а другие - имеют слишком много недостатков.

В издании GOBankingRates назвали шесть лучших кроссоверов, которые доступны для покупки в 2025 году. Все эти модели входят в средний ценовой сегмент.

Chevrolet Equinox EV

Видео дня

Директор по продажам в Reindeer Logistics Кэти Вайссерт заявила, что Chevrolet Equinox EV является отличным вариантом для водителей, которые хотят пересесть на электромобиль, но не собираются тратить много денег. Она отметила, что этот электрокроссовер способен проехать до 513 км без подзарядки в модификации с передним приводом.

"Это просторный автомобиль, вмещающий пятерых взрослых, поэтому он идеально подходит для семей", - сказала эксперт

Honda CR-V

Соучредитель Claimsline Эндрю Фрэнкс заверил, что Honda CR-V является надежным кроссовером, который подойдет тем, кто ищет долгосрочную инвестицию с низкими расходами на техническое обслуживание.

"Этот кроссовер может похвастаться огромным интерьером и вместительным багажником. Он идеально подходит для семей или тем, кому регулярно нужно перевозить грузы", - объяснил он.

Также Фрэнкс отметил, что Honda CR-V имеет высокие показатели безопасности. Другим плюсом модели эксперт назвал низкий расход топлива.

Toyota RAV4

По словам Фрэнкса, Toyota RAV4 была разработана с учетом основной философии надежности японского бренда. Он добавил, что гибридные модификации кроссовера предлагают очень низкий расход топлива.

"Более того, RAV4 сохраняет большую часть своей стоимости при перепродаже, что является еще одним преимуществом, если вы решите продать или обменять его. Плюс, широкий спектр функций безопасности", - подчеркнул эксперт.

Mazda CX-5

Фрэнкс заявил, что Mazda CX-5 подойдет не всем водителям. Он считает, что этот кроссовер понравится тем, кто ценит стильный дизайн и удовольствие от вождения.

"Изысканный, стильный и привлекательный дизайн ставит его на первое место среди конкурентов, а опыт вождения достаточно увлекателен для водителей, чтобы выделить его среди тех, кто ценит что-то помимо практичности", - рассказал эксперт.

Toyota Corolla Cross

Вайссерт поделилась, что Toyota Corolla Cross очень надежный и экономный кроссовер. Помимо этого модель дешевле многих своих конкурентов.

"У Toyota Corolla Cross вместительный багажник и низкий расход топлива. Однако, задние сиденья может быть немного тесноватым для высоких пассажиров", - сказала эксперт.

Kia Sportage

Сочетание доступности и отличных характеристик делают Kia Sportage одним из лучших кроссоверов в своем классе, считает Фрэнкс. Он отметил, что у модели богатое оснащение даже в базовой комплектации.

"В информационно-развлекательную систему кроссовера включены передовые технологии, которые делают вождение комфортным", - подчеркнул эксперт.

Другие рекомендации экспертов

Ранее эксперты назвали 5 надежных подержанных автомобилей, которые стоит купить, пока их не "размели". Они рекомендуют обратить внимание на эти модели.

Кроме того, были названы 10 самых надежных семейных автомобилей с пробегом. В рейтинг вошли модели от европейских и азиатских автопроизводителей.

Вас также могут заинтересовать новости: