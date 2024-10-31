Обновленную Tesla Model Y могут представить всего через несколько недель.

Художник продемонстрировал, как может выглядеть электромобиль Tesla Model Y Juniper, официальная премьера которого должна скоро состояться. Изображение выложил The Independent.

Рендеры создали на основе новых "шпионских" фото закамуфлированного Juniper, сделанных в КНР.

Предполагается, что габариты авто останутся без изменений. В то же время, обновленная Model Y получит переднюю часть с улучшенной аэродинамикой, которая будет напоминать переднюю часть Tesla Cybertruck.

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Эксперты отмечают, что Tesla достигла больших успехов в плане качества интерьера. По их мнению, интерьеры новой и старой модели будут похожими, однако Juniper получит более качественные материалы.

Характеристики, такие как пробег на одном заряде, не должны существенно измениться, однако конечные выводы можно будет делать только после презентации нового авто.

Представить новинку могут в течение нескольких недель. Поставки Tesla Model Y Juniper клиентам ожидают в первом квартале следующего года.

Аналитики прогнозируют небольшой рост цены на обновленную версию - подобно тому, как это было в случае с обновленной Tesla Model 3.

Tesla Model Y - справка

Базовый электрический кроссовер Tesla Model Y был представлен в марте 2019 года.

Модель получила бешеную популярность. Еще в первом квартале 2023-го она стала самым продаваемым автомобилем в мире. Летом сообщалось, что Tesla Model Y остается мировым лидером среди новых авто (на втором месте находилась Toyota Corolla).

Позже западные эксперты назвали Tesla Model Y одним из лучших электрических кроссоверов. Впрочем, на первое место поставили не его, а модель Skoda Enyaq. Также высокие оценки получили, в частности, Kia EV9, Polestar 3 и Ford Explorer.

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