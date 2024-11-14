Ломаются быстрее традиционных авто: эксперты назвали 4 самых ненадежных электромобиля

Эксперты рекомендуют воздержаться от покупки этих электромобилей.

Электромобили привлекают водителей по множеству причин. Некоторые люди считают, что они очень надежные из-за отстуствия многих деталей, которые есть у автомобилей с ДВС, но далеко не все согласны с этим.

Эксперты назвали 4 электрические модели, которые ломаются быстрее традиционных авто, пишет GOBankingRates.

Tesla Model X

Tesla Model X является довольно популярным электрокроссовером, несмотря на высокую стоимость. В издании подчеркнули, что начальная рекомендуемая цена на эту модель в США составляет 81 630 долларов.

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Автомобильный эксперт Джойс Энн Гутьеррес из 4WheelOnline.com заявил, что у Tesla Model X есть сразу несколько проблем. Главной из них является то, что аккумуляторная батарея модели быстро теряет свою емкость, что приводит к снижению запаса хода.

Также у Tesla Model X есть проблемы с подвеской. По словам эксперта, в 2022 году автопроизводитель из-за этого даже решил снизить цены на эту модель.

"Некоторые владельцы слышали странные шумы в подвеске, вызывающие беспокойство и потенциально указывающие на необходимость технического обслуживания или ремонта", - поделился Энн Гутьеррес.

Hyundai Kona Electric

Hyundai Kona Electric гораздо дешевле Tesla Model X, но у этой модели также есть ряд проблем. Цены на этот электрокроссовер в США начинаются с 32 675 долларов.

"Одними из основных проблем, о которых сообщали некоторые владельцы, являются сбои в работе аккумуляторной батареи и электромотора", - рассказал Джойс Энн Гутьеррес.

Эксперт предупредил, что замена этих деталей может стоить очень дорого. Также он отметил, что некоторые владельцы модели жаловались на проблемы с зарядкой аккумуляторной батареи.

По данным исследования, проведенного Consumer Reports, Hyundai Kona Electric оказался очень ненадежной моделью. В нем подтверждаются проблемы с аккумуляторной батареей и электромотором.

Ford Mustang Mach-E

Владельцы хвалят Ford Mustang Mach-E за стильный дизайн и отличные динамические характеристики. Помимо этого у электрокроссовера большой запас хода.

Несмотря на все плюсы, Джойс Энн Гутьеррес заявил, что у модели есть и проблемы. Среди них быстрая разрядка аккумуляторной батареи, которая может возникнуть прямо во время движения и внезапное снижение запаса хода.

Также эксперт добавил, что у Ford Mustang Mach-E есть проблемы с охлаждением силовой установки. Он предупредил, что это может повлиять на надежность модели и производительность.

В What Car? отмечают, что Ford Mustang Mach-E несколько раз отзывали из-за проблем с надежностью. Один из отзывов произошел из-за перегрева аккумуляторной батареи.

Smart EQ Fortwo

Smart EQ Fortwo может подойти водителям, которые ищут компактный городской автомобиль. Тем не менее редактор Джон Эллмор из ElectricCarGuide предупреждает, что у электрокара есть проблемы с надежностью. Кроме того, модель имеет небольшой запас хода на одном заряде (около 94 км в реальных условиях).

"Частая подзарядка аккумуляторной батареи электромобиля может повлиять на скорость его деградации", - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что частая зарядка также сократит запас хода. Также это может привести и к поломкам.

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