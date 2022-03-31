Восстанавливается движение пригородных поездов Одесса - Главная – Белгород-Днестровский – Одесса - Главная.

"Укрзализныця" с 31 марта 2022 года возобновляет движение пригородных поездов в Одессе.

Об этом сообщает "Укрзализныця" в Telegram.

"В связи с необходимостью оперативно реагировать на текущую ситуацию в регионе и с целью улучшения обслуживания пассажиров, региональный филиал "Одесская железная дорога" АО "Укрзализныця" с сегодняшнего дня возобновляет движение пригородных поездов "Одесса - Главная – Белгород-Днестровский – Одесса-Главная", - говорится в сообщении.

Поезда будут курсировать по следующему графику: отправление из Одессы, начиная с 31 марта в 17:43, а с 1 апреля в 08:44 и прибытие на ст. Белгород-Днестровский в 11:25 и 20:24 соответственно.

Отправление со ст. Белгород-Днестровский, начиная с 1 апреля в 05:08 и 16:45 часов, прибытие на ст. Одесса-Главная в 07:53 и 19:21 часов соответственно.

Как сообщал УНИАН, ряд поездов харьковского направления с 1 апреля временно будут курсировать в обход Киева.

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