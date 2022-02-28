Киевское метро будет работать 28 февраля по новому графику.

Киевская госадминистрация опубликовала изменения в работе метро 28 февраля. Сегодня метро будет работать в режиме перевозок, а также продолжит функционировать как укрытие.

Поезда на красной линии будут ездить от ст. "Шулявская" к ст. "Университет".

На синей линии поезда передвигаются от ст. "Героев Днепра" к ст. "Теремки". На "Майдане Незалежности" и "Площади Льва Толстого" остановок не будет.

На зеленой линии поезда ходят от ст. "Сырец" к ст. "Выдубичи. Без остановки на станциях "Дворец спорта", "Кловская", "Золотые ворота". Также работает участок "Славутич" - "Красный хутор".

Ориентировочный интервал движения составит 40 минут.

В КГГА также попросили горожан не выходить на улицу без большой необходимости, поскольку ещё ведутся военные действия.

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