Ранее Мининфраструктуры назвало шесть дорог, которые отобрали для реализации пилотных проектов программы государственно-частного партнерства в дорожной сфере.

Кабинет министров утвердил максимальный размер разовой платы за проезд по автомобильной дороге общего значения, построенной на условиях концессии.

Соответствующее постановление было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Читайте такжеВ "Укравтодоре" рассказали о планах ремонта дорог на 2021 год

Так, для мотоциклов с коляской и без неё, а также для легковых автомобилей, легковых автомобилей с прицепами, микроавтобусов с количеством пассажиров до 10 человек, а также грузовых автомобилей с максимальной массой до 3,5 тонн устанавливается ставка в 0,023 евро за каждый километр расстояния.

Для грузовых автомобилей с максимальной массой от 3,5 до 12 тонн, автопоездов с максимальной массой до 12 тонн, автобусов с количеством пассажиров от 10 до 29 человек и максимальной массой до 12 тонн – 0,045 евро за каждый километр.

Для грузовых автомобилей и автопоездов с максимальной массой более 12 тонн, автобусов с количеством пассажиров более 29 человек и максимальной массой более 12 тонн – 0,133 евро за каждый километр.

Хронология событий

В октябре Министерство инфраструктуры назвало первые шесть дорог общей протяженностью 1,5 тыс. км, которые были отобраны для реализации пилотных проектов программы государственно-частного партнерства в дорожной сфере.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Шварц