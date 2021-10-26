Кабин назначил временный состав правления "Укрзализныци".

Кабинет министров прекратил полномочия правления "Укрзализныци".

Об этом говорится в постановлении Кабмина №1101.

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Кабмин прекратил полномочия членов правления УЗ Франтишека Буреша и Ивана Юрика.

Председателем правления УЗ назначен Александр Камышин.

Кабмин уполномочил госсекретаря Министерства инфраструктуры Андрея Почтарева подписать контракт с Камышиным.

Временно, до формирования нового правления "Укрзализныци" по представлению нового состава набсовета (но не более чем до 31 декабря 2021 года), членами правления УЗ назначены Григорий Бойко, Орест Логунов, Евгений Лященко, Александр Перцовский и Роман Черницкий.

"Укрзализныця": что необходимо знать

"Укрзализныця" является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

Кадровые перестановки:

22 сентября 2021 года Кабинет министров не продлил контракты с четырьмя членами наблюдательного совета "Укрзализныци" - Шевки Аджунером (председатель наблюдательного совета), Сергеем Лещенко, Олегом Журавлевым и Андреасом Матье.

23 сентября 2021 года Лещенко вернули в набсовет "Укрзализныци".

Автор: Елена Коваленко