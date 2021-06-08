По его словам, сейчас Укравтодор уже готовит презентацию будущих закупок по КОД.

Изменения в закон «О публичных закупках», принятые недавно Верховной Радой, открывают возможности для участия международных игроков в строительстве новой Киевской обходной дороги (КОД), которое должно начаться в рамках «Большой стройки» Президента Владимира Зеленского. Об этом рассказал в Facebook политолог, блоггер Сергей Быков.

Он объяснил, что с помощью поправок, которые вывели Киевскую обходную дорогу из-под действия закона, Рада дала «зеленый свет» реализации проекта по международному формату контрактов EPC+F.

Таким образом, на конкурентных торгах подрядчик будет определяться не только по ценовому критерию, а еще по условиям привлечения финансирования. Согласно такому контракту, компания не только проектирует и строит, но и обеспечивает возможности финансирования для выполнения этих работ.

«Что имеем сейчас? Действующие правила закупок закрывают возможности для захода на рынок международных игроков, которые могут сразу принести деньги. Новые изменения в закон такую ​​возможность открывают», - написал Быков.

В то же время, отмечает он, решение Рады вывести КОД из-под действия закона подверглось критике. «Понятно, что в соцсетях и на других публичных ресурсах тут же появились заявления на тему «зрады». Новость с акцентом на «корупциногенные факторы» законопроекта №5309 выставило у себя на сайте НАЗК. При этом если копнуть в тему немного глубже, то становится понятно, что в официальном документе НАЗК - Заключении антикоррупционной экспертизы упомянутого законопроекта - ни слова о коррупционных рисках при строительстве КОД нет», - отметил эксперт.

По его словам, в данный момент Укравтодор уже готовит презентацию будущих закупок по КОД.

«Планируют все объяснить, рассказать и показать. Мы следим. А там, глядишь, и зрада отменится», - констатировал Быков.

Как ранее сообщалось, Укравтодор и ведущая американская компания Bechtel Overseas Corporation подписали Меморандум о сотрудничестве в ходе строительства обходной дороги вокруг Киева (КОД), которую создают по программе президента Владимира Зеленского «Большая стройка».

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Автор: Григорий Бондарь