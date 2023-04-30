С 1 мая для украинских водителей будет отменено обязательное включение дневных ходовых огней.

С 1 мая в Украине будет отменено требование к украинским водителям, связанное с необходимостью дополнительного обозначения транспортного средства в условиях недостаточной видимости в осенне-зимний период.

Согласно пункту 9.8 ПДД, с 1 мая для украинских водителей будет отменено обязательное включение дневных ходовых огней, или в случае их отсутствия - ближнего света фар в дневное время суток во время езды вне населенных пунктов.

В период с 1 октября по 1 мая езда с выключенным ближним светом фар или ходовыми огнями является правонарушением. В этом случае водителю грозит штраф в размере 425-510 грн.

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Важные новости для водителей

В начале февраля 2023 года стало известно, что в Киеве упростили процедуру выкупа машины со штрафплощадки. Киевляне получили возможность сразу получить QR-код, чтобы забрать эвакуированную машину, благодаря интеграции приложений "Киев Цифровой"и "Дия".

Раньше для того, чтобы забрать эвакуированное авто, нужно было сфотографировать документы и ждать решения инспектора. С сервисом "Дия" услуга стала почти автоматической.

15 февраля 2023 года в Раде предложили ввести для водителей новые штрафы. Речь идет о ввведении штрафов за нарушение правил безопасной перевозки животных в автомобилях.

Законопроектом предлагается обязать водителей перевозить животных способом, не мешающим управлению транспортным средством и соблюдению водителем правил дорожного движения.

В то же время законопроектом предлагается ввести административную ответственность за нарушение правил перевозки животных. Определено, что это должно быть взыскание штрафа с водителя в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан, а при повторном нарушении в течение года - штрафа в размере 50 необлагаемых минимумов доходов.

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