В Украине в настоящее время задерживается движение 15 поездов, более чем на 30 минут. Для пассажиров, которые прибыли ночью (в частности с краматорского рейса в Киев), организована развозка на автобусе по городу.
Как сообщает "Укрзализныця" в Telegram, больше всего задерживаются такие поезда: №191/192 Одесса - Краматорск (+3 ч 59 мин); №91/92 Одесса - Харьков (+3 ч 59 мин); №101/102 Херсон - Киев (+1 час 50 мин); и №25/26 Одесса - Рахов (+1 час 02 мин).
"Имеем напряжение на всех участках, поэтому "вытягиваем" вчерашние опоздания и возвращаемся к графику", - говорится в сообщении.
Также сказано, что для пассажиров, которые прибыли ночью, были организованы пересадки на ближайшие удобные рейсы.
Ракетный удар по Украине 5 декабря:
5 декабря РФ осуществила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Силы противовоздушной обороны сбили свыше 60 из более чем 70 вражеских ракет.
Были прилеты в энергоообъекты в Киевской, Винницкой, Одесской областях.
После атаки на железной дороге было обесточено несколько участков, сообщалось о задержке более десятка поездов.
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