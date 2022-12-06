Задержка движения поездов составляет более получаса.

В Украине в настоящее время задерживается движение 15 поездов, более чем на 30 минут. Для пассажиров, которые прибыли ночью (в частности с краматорского рейса в Киев), организована развозка на автобусе по городу.

Как сообщает "Укрзализныця" в Telegram, больше всего задерживаются такие поезда: №191/192 Одесса - Краматорск (+3 ч 59 мин); №91/92 Одесса - Харьков (+3 ч 59 мин); №101/102 Херсон - Киев (+1 час 50 мин); и №25/26 Одесса - Рахов (+1 час 02 мин).

"Имеем напряжение на всех участках, поэтому "вытягиваем" вчерашние опоздания и возвращаемся к графику", - говорится в сообщении.

Видео дня

Также сказано, что для пассажиров, которые прибыли ночью, были организованы пересадки на ближайшие удобные рейсы.

Ракетный удар по Украине 5 декабря:

5 декабря РФ осуществила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Силы противовоздушной обороны сбили свыше 60 из более чем 70 вражеских ракет.

Были прилеты в энергоообъекты в Киевской, Винницкой, Одесской областях.

После атаки на железной дороге было обесточено несколько участков, сообщалось о задержке более десятка поездов.

Вас также могут заинтересовать новости: