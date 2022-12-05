Все вокзалы работают.

После российской ракетной атаки на железной дороге обесточены несколько участков, задерживаются 11 поездов.

Об этом председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин сообщил в Telegram.

"Все вокзалы работают, все со светом. По всей стране много обесточенных участков. Нигде не останавливаемся, но 11 поездов задерживаются (более чем на 5 мин). Работаем над возвращением в график", - отметил Камышин.

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В пресс-службе "Укрзализныци" уточнили относительно задержек поездов из-за обесточивания участков: №711 Краматорск — Киев (+83 мин); №35 Одесса — Перемышль (+73 мин, задерживается на отправку); №31 Запорожье — Перемышль (+31 мин, работа пограничников).

Кольцевая электричка в Киеве курсирует четко по расписанию, добавили в УЗ.

Ракетная атака по Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 декабря, после 13:00 в Украине была объявлена воздушная тревога.

Силы противовоздушной обороны сбили более 60 из более 70 вражеских ракет.

Были попадания ракет в энергообъекты в Киевской, Винницкой, Одесской областях.

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