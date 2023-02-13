Россияне повредили железнодорожные пути возле Херсона.

Пассажирам, которые из-за повреждения оккупантами железнодорожных путей не смогли добраться из Николаева в Херсон, организован бесплатный трансфер.

Об этом сообщает глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Сегодня россияне повредили железнодорожные пути возле Херсона, движение поездов возможно только до Николаева. Из-за этого у нас остались 100 пассажиров, направляющихся в Херсон. После обращения "Укрзализныци" нами был организован бесплатный трансфер в Херсон. Также в обратном направлении автобусы заберут 75 пассажиров, которые планировали воспользоваться поездом во Львов", - рассказал он.

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По его словам, к решению проблемы привлечено николаевское предприятие "Орион-Авто".

Повреждение железнодородных путей в Херсонской области

13 февраля 2023 года сообщалось о том, что в Херсонской области в результате российских обстрелов был поврежден железнодорожный путь. Конечной остановкой поезда "Киев-Херсон" станет Николаев. На данный момент ведутся ремонтные работы.

Для поезда №102/101 Киев - Херсон финальной остановкой в этот раз станет Николаев. Пассажиры из Николаева в Херсон будут доставлены "автобусными шаттлами". Так же автобусами будут перевезены в Николаев херсонцы, ожидающие рейс в киевском направлении.

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