Поезд будет отправляться из Киева по четным числам, а возвращаться обратно – по нечетным.

В освобожденный от оккупантов Херсон отправился первый с начала российской полномасштабной агрессии поезд из Киева.

"Первый поезд поехал в Херсон! Это наш поезд Победы! В вагонах 200 пассажиров, которые приобрели билеты "До победы" в совместной инициативе "Укрзализныци" и UNITED24", - говорится в сообщении Офиса президента.

Отмечается, что поезд в Херсон будет отправляться из Киева по четным числам, а возвращаться обратно – по нечетным.

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"Как и этот поезд мы вернем в Херсон все для нормальной жизни", - отметили в ОП.

Новые рейсы от "Укразализныци": подробности

13 ноября "Укрзализныця" и платформа UNITED24 начали реализацию благотворительного проекта "Билеты до победы".

В рамках проекта открыта продажа билетов в деоккупированный Херсон, а также Мариуполь, Донецк, Луганск и Симферополь, которыми можно будет воспользоваться сразу после деоккупации этих городов.

"Укрзализныця" открывает продажу символических билетов на первый рейс во временно оккупированный Севастополь.

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезд №112/111 Киев — Изюм, первый рейс которого отправился из Киева 17 ноября.

14 ноября "Укрзализныця" впервые с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года возобновила пассажирское сообщение с Николаевом.