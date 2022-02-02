Автокомпания Tesla заявила о том, что отзывает свои электрокары из-за новой функции автопилота. Отозваны будут 53,82 тысячи электрокаров в США.
Об этом сообщает Reuters.
В октябре 2021 года автопроизводитель выпустил обновление программного обеспечения, в котором появилась функция, позволяющая проезжать перекресток без остановки при определенных условиях.
Однако законодательство США требует от водителей полностью останавливаться перед тем, как проехать перекресток. Tesla по требованию регулятора согласилась отключить спорную функцию.
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Будут отозваны автомобили Model S и Model X 2016−2022 годов, Model 3 2017−2022 годов и Model Y 2020−2022 годов.
Илон Маск и акции Tesla:
- 10 ноября 2021 года Илон Маск потерял за два дня 50 миллиардов долларов.
- Резкий обвал акций Tesla случился из-за опроса бизнесмена в Twitter, в котором он поинтересовался мнением пользователей, надо ли ему продавать свою долю в компании.
- Решение Маск принял после того, как сенатор-демократ от штата Орегон Рон Уайден предложил ввести новый налог, который коснется состоятельных людей, так называемый, "налог на миллиардеров".
- Уайден хочет обязать наиболее состоятельных людей платить 23,8% с так называемой нереализованной прибыли, то есть прироста стоимости ценных бумаг, вне зависимости от того, продавали ли они часть своих активов, или же нет.
- Сам Илон Маск выступает против этого законопроекта.
- Считается, что этот налог затронет 700 самых богатых людей в Соединенных Штатах. Критики этого предложения говорят, что стоимость акций может идти как вверх, так и вниз, следовательно, этот налог постоянным и безусловным быть не может.
- 11 ноября 2021 года Маск продал акции Tesla на 5 миллиардов долларов после опроса в Twitter.
- По состоянию на 16 ноября 2021 года Маск продал акций компании еще на $930 млн для выполнения обязательств по удержанию налогов, связанных с исполнением опционов на акции.
- 24 ноября 2021 года Илон Маск продал акций Tesla почти на $10 миллиардов.
- 7 декабря 2021 года американский регулятор начал расследование против Tesla. Причиной для расследования стала жалоба осведомителя на то, что производитель электрокаров не предупреждал акционеров о рисках, связанных с использованием солнечных батарей.