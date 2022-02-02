В программном обеспечении появилась функция, позволяющая проезжать перекресток без остановки при определенных условиях.

Автокомпания Tesla заявила о том, что отзывает свои электрокары из-за новой функции автопилота. Отозваны будут 53,82 тысячи электрокаров в США.

Об этом сообщает Reuters.

В октябре 2021 года автопроизводитель выпустил обновление программного обеспечения, в котором появилась функция, позволяющая проезжать перекресток без остановки при определенных условиях.

Однако законодательство США требует от водителей полностью останавливаться перед тем, как проехать перекресток. Tesla по требованию регулятора согласилась отключить спорную функцию.

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Будут отозваны автомобили Model S и Model X 2016−2022 годов, Model 3 2017−2022 годов и Model Y 2020−2022 годов.

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