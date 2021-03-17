По его словам, главная цель министерства - объединить максимальное количество перевозчиков и городов в одну удобную систему по покупке билетов.

Украинский автобусный перевозчик Gunsel Lines присоединился к сервису единого электронного билета SmartTicket.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры со ссылкой на главу ведомства Владислава Криклия.

"Сегодня к сервису SmartTicket присоединилась одна из крупнейших транспортных компаний в Украине - автобусный перевозчик Gunsel Lines. То есть, теперь каждый может приобрести один электронный билет сразу на 4 вида перевозок: автобус, железная дорога, авиа и городской транспорт в столице, так как к системе подключились уже Gunsel Lines, SkyUp Airlines, "Укрзализныця" для поездов дальнего следования и Киев с городским транспортом", - цитирует пресс-служба слова Криклия.

По его словам, главная цель министерства - объединить максимальное количество перевозчиков и городов в одну удобную систему по покупке билетов.

Пресс-служба напомнила, что продажа SmartTicket осуществляется на транспортном портале электронных услуг e-transport.gov.ua и на SmartTicket.gov.ua.

"Пассажир может приобрести единый билет сразу на 4 вида транспорта, или, например, на метро и поезд или на поезд и самолет. Электронный билет считывается с помощью QR-кода на мобильном устройстве контроллера, что значительно экономит время на покупку билетов и минимизирует очереди в условиях пандемии", – сказано в сообщении.

Что этому предшествовало

В декабре 2020 года украинская авиакомпания SkyUp Airlines присоединилась к сервису единого электронного билета SmartTicket.

По словам Криклия, Министерство инфраструктуры планирует в 2021 году масштабировать на разные виды транспорта проект электронного билета SmartTicket.

Справка УНИАН

Gunsel Lines - одна из крупнейших транспортных компаний в Украине с 1997 года.

Сегодня маршруты Gunsel связывают украинские города не только друг с другом, но и с Европой, а сама компания как национальный перевозчик является одним из лидеров автобусных пассажирских перевозок в Украине.

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Автор: Павел Степанец