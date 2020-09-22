Сервис должен упростить планирование маршрута по стране, учитывая поезда, самолеты, автобусы и даже метро. Пока для пассажиров доступны лишь некоторые направления "Укрзализныци".

В Украине уже сегодня, 22 сентября, должен заработать единый е-билет на все виды транспорта - Smart Ticket.

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Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

"Он должен упростить для путешественников планирование маршрута по стране и даже учитывать в путешествие билет на метро", - говорится в сообщении.

Все виды транспорта в едином интерфейсе

Единый билет должен включать в себя все путешествие на разных видах транспорта, система вычисляет все стыковки и предоставит наиболее выгодное предложение. Дополнительно по желанию можно будет выбрать промежуточные пункты, желаемую дату прибытия.

В описании проекта утверждается, что купить билет за день до отправления крайне сложно, и потребитель идет к альтернативным операторам. Зато новая система Smart Ticket найдет билет даже за час до отправления.

Еще одно новшество - наконец-то можно будет купить билет на электричку онлайн.

Кроме этого, к проекту может присоединяться любая компания, которая продает билеты в формате онлайн. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. Зато коммунальные транспортные предприятия смогут использовать для этих целей государственную платформу. После присоединения базы данных перевозчика интегрируются с транспортным порталом электронных услуг Мининфраструктуры.

Как купить билет?

На данный момент купить билет можно только на сайте сервиса Smart Ticket, отдельного специального приложения нет. Планируется, что купить билет можно будет в приложении "Дія".

Впоследствии приобрести единый билет можно будет в кассах или других системах по продаже билетов.

Чтобы купить билет онлайн, нужно зайти в раздел "Поиск билетов онлайн", выбрать дату на направление поездки, можно добавить билет обратно. Пока сервис показывает только предложения поездов "Укрзализныци", междугородних автобусов еще нет.

В недалеком будущем планируется подключить е-билет для самолетов, автобусов и всего общественного транспорта. В частности, разрабатывают подключение к системе других перевозчиков, которые готовы сотрудничать. Уже идет разработка подключения к системе перевозчиков SkyUp и Gunsel.

Пассажир получит единый электронный билет на email. Также он получает QR-коды всех других билетов на случай проблем с идентификацией. SmartTicket будет считываться с помощью QR-кода на мобильном устройстве контроллера.

Как вернуть билет?

В описании отмечается, что сейчас возврат билета ограничен временными рамками и суммой. Однако единый билет гарантирует возврат 100% стоимости.

Так, на сайте есть раздел "Возврат билетов", где нужно заполнить форму.

Сколько будет стоить?

Сейчас стоимость единого билета будет равна стоимости отдельных билетов, но министерство дорабатывает так называемую экономическую составляющую сервиса.

Планируется программа лояльности - скидки, накапливание расстояний и т.п.

В каких городах будет работать билет?

Сейчас один проездной на все виды общественного транспорта действует в таких городах, как Киев, Харьков и Днепр. Криклий заверил, что до конца года услуга будет возможна во всем столичном транспорте, в Харькове, Мариуполе и Львовской области. Кроме того, это касается автобусных и авиаперевозчиков. Ориентировочно в течение месяца к Smart Ticket подключат весь муниципальный транспорт Киева.

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Автор: УНИАН