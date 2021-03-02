Первый полет является одним из важнейших этапов в программе летных испытаний любой авиационной техники.

Беспилотный ведомый Loyal Wingman, разрабатываемый американским авиастроительным концерном Boeing по заказу ВВС Австралии, 1 марта 2021 года совершил первый полет.

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"Согласно сообщению концерна, летные испытания аппарата состоялись на полигоне "Вумера" и были признаны полностью успешными. По заявлению Boeing, Loyal Wingman является первым за последние 50 военным летательным аппаратом, разработанным и произведенным в Австралии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первый полет является одним из важнейших этапов в программе летных испытаний любой авиационной техники. Он позволяет провести базовую проверку управляемости и устойчивости летательного аппарата, правильность использованных конструкторских решений, работу двигателей и бортовых электронных систем. Первый полет обычно проходит в легко прогнозируемых щадящих режимах: на небольшой высоте и невысоких скоростях.

"Во время испытаний 1 марта Loyal Wingman пролетел по заранее заданному маршруту на полигоне "Вумера". При этом скорость полета беспилотного аппарата на протяжении всего полета варьировалась. На протяжении всего полета за работой беспилотника наблюдал оператор. Специалисты проверили управляемость аппарата на взлетно-посадочной полосе, системы навигации и управления полетом, работу станции управления, системы связи", - подчеркивает издание.

Другие подробности о состоявшихся испытаниях пока не раскрываются. По заявлению Boeing, в настоящее время в Австралии ведется сборка второго летного образца Loyal Wingman. Как ожидается, совместные полеты двух беспилотников, способных объединяться в группы для совместного решения различных задач, состоятся до конца 2021 года.

Loyal Wingman, разработка которого ведется в рамках проекта ATS (Airpower Teaming System), имеет в длину 11 метров и размах крыла 11,7 метра. Аппарат выполнен по модульному принципу. Полезная нагрузка для беспилотника будет размещаться в сменных носовых отсеках длиной 2,6 метра. Аппарат сможет выполнять полеты на расстояние до 3,7 тысячи километров, неся дополнительное вооружение или системы обнаружения и наблюдения.

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Автор: УНИАН