Журналисты рассказали о схеме контрабандистов на примере одного контейнера с девайсами из Китая на таможне в Одессе.

После увольнения Максима Нефедова за полгода аж три человека руководили таможней. Очередной, уже четвертый, главный таможенник, должен стать не и.о., а полноценным главой. Кабмин утвердил кандидатуру гендиректора аэропорта Борисполь Павла Рябикина.

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Журналисты программы "Гроші"рассказали, получится ли у Рябикина победить, а не возглавить контрабандистов и перекрыть их потоки. Кроме того, они выяснили, из-за каких схем наш бюджет недополучает миллиарды гривень ежегодно.

Журналисты рассказали о схеме контрабандистов на примере одного контейнера с девайсами из Китая на таможне в Одессе: только из-за одной этой махинации со стоимостью бюджет недополучил 2,5 млн грн (таможенники выяснили это путем поиска аналогичных девайсов в интернете и переписок с продавцом из Китая).

Пример с наушниками и зарядками — показательный для всей системы, ведь так серый бизнес пытается обманывать таможенников и бюджет на миллиарды гривень ежегодно, отметил один из информированных таможенников Игорь Резник.

По его актуальной информации, обувь сегодня пытаются провезти с занижением стоимости в 20 раз, светильники — в 54, камины - 76, зеркала — в 116.

И это — лишь одна из многих других схем, которые пытаются провернуть контрабандисты. Среди распространенных схем: создание компаний-однодневок, так называемый "пересорт", товары-прикрытие, манипуляции с весом.

Убытки госбюджета от контрабандных схем в Департаменте по борьбе с контрабандой Гостаможслужбы оценили в 7-8 млрд ежегодно.

"Цифры звучат разные - от 5 до 15 млрд долл. недополучает наш бюджет. Но, по нашим подсчетам, это примерно 7-8 млрд ежегодно", - рассказал директор Департамента по борьбе с контрабандой Гостаможслужбы Игорь Резник.

Ранее Резник заявлял, что оформление грузов на украинской таможне задерживается только в случае проблем с документами или с самим грузом. В противном случае процесс идет без задержек.

По словам директора департамента, уже за первый месяц работы благодаря борьбе с контрабандой бюджет получил дополнительно почти 1 миллиард гривень, которые пойдут в дорожный фонд, а также на проекты инициативы президента Украины "Большое строительство".

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Автор: Ольга Робейко