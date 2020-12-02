Аудит показал, что фактически с момента реорганизации в июне 2013 года предприятие не перегрузило ни одной тонны груза.

Государственная аудиторская служба Украины после финансовой проверки госпредприятия «Николаевский морской торговый порт» за период с 1 марта 2018 года по 29 февраля 2020 года рекомендовала Министерству инфраструктуры инициировать ликвидацию данного предприятия.

Об этом сообщается на сайте Госаудитслужбы.

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«По результатам аудита Государственная аудиторская служба Украины рекомендовала Министерству инфраструктуры Украины инициировать перед Кабмином вопрос об изъятии ГП «Николаевский морской торговый порт» из перечня предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства... Кроме того, предложено рассмотреть вопрос целесообразности дальнейшего существования госпредприятия как самостоятельного субъекта хозяйствования и его ликвидации», - сказано в сообщении.

В частности, аудит показал, что фактически с момента реорганизации в июне 2013 года предприятие не перегрузило ни одной тонны груза, тогда как целью его создания, согласно уставу, является осуществление хозяйственной деятельности портового оператора на территории Николаевского морского порта.

Также установлено, что производственные основные средства госпредприятия почти полностью переданы в платное пользование частным портовым операторам еще в 2013 году сроком до конца 2029 года – 2030-ых годов, без права расторжения договоров в одностороннем порядке.

Фактическое наличие и состояние переданного в платное пользование государственного имущества не проверяется, инвентаризацией не охвачено государственное имущество первоначальной стоимостью более 900 млн грн, или 75% стоимости всего имущества предприятия.

Кроме этого, доходы предприятия почти на 100% сформированы за счет пассивных поступлений за переданное в платное использование государственное имущество, тогда как объемы дебиторской задолженности арендаторов перед госпредприятием за два последних года выросли в 3,5 раза и достигли 44,13 млн грн.

Отмечается, что аудит выявил неэффективные и непроизводительные затраты, упущенные выгоды на общую сумму почти 127 млн грн.

Также аудит установил, что расходы финансовых ресурсов предприятия направлены исключительно на содержание персонала и создание для него комфортных условий, тогда как на восстановление объектов портовой инфраструктуры и основных средств финансы не направлялись и такие расходы не планировались.

По оценке Госаудитслужбы, из-за невыполнения уставных задач госпредприятие с 2013 года не отвечает критериям объекта государственной собственности, имеющего стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Госаудитслужба предлагает определить госпредприятие «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) правопреемником всех прав и обязанностей, государственного имущества и других активов предприятия.

«В случае ликвидации госпредприятия с передачей всего государственного имущества, прав и обязанностей ГП «АМПУ» в лице администрации Николаевского морского порта ежегодный экономический эффект составит около 100 млн грн (экономия расходов на содержание ГП «Николаевский морской торговый порт» - 40 млн грн, чистый доход от аренды, бербоут-чартера, сервитута - 60 млн грн)», - сказано в сообщении.

Кроме того, по оценке Госаудитслужбы, возможны дополнительные поступления от концессии или приватизации малых имущественных комплексов и еще ряда основных средств, которые с 2013 года не используются в деятельности предприятия, но не были переданы в платное пользование другим субъектам хозяйствования.

Николаевский морской торговый порт

Николаевский морской торговый порт согласно своему уставу занимается перевалкой зерна, калийных удобрений, угля, бокситов, руды, леса, стройматериалов, металла, грузов в мешках, тарно-штучных грузов. Территория порта составляет 94 га, акватория – 225 га.

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Автор: Павел Степанец