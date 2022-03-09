Даже в военное время Glovo готов доставлять товары украинцам.

Компания Glovo заявила о частичном возобновлении работы в столице Украины, а также в еще некоторых городах.

"Целью компании является оказание гуманитарной помощи и предоставление необходимой логистики нуждающимся, соединяя клиентов и курьеров с партнерскими ресторанами, аптеками, продуктовыми магазинами и неправительственными организациями", - говорится в сообщении.

В настоящее время часы работы различаются в зависимости от города, чтобы соблюдать местный комендантский час. В Киеве доставка будет работать с 10:00 до 18:00.

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