Работы будут проводить украинские предприятия.

Флагман Военно-морских сил Украины фрегат "Гетман Сагайдачный" отремонтируют и модернизируют.

В конце 2021 года госпредприятие "Опытно-проектный центр кораблестроения", входящее в состав ГК "Укроборонпром", заключило с Министерством обороны государственный контракт на проведение комплекса ремонтно-модернизационных работ на фрегате "Гетман Сагайдачный", сообщается на сайте"Укроборонпрома".

Согласно госконтракту, работы будут проходить в несколько этапов: от общей оценки технического состояния корабля до непосредственного его ремонта и модернизации.

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Директор - генеральный конструктор ГП "Опытно-проектный центр кораблестроения" Вадим Борисов сообщил, что работы подобного объема и сложности для кораблей такого класса не выполняло ни одно предприятие за весь период независимости Украины.

"Именно поэтому для успешной реализации проекта Опытно-проектный центр кораблестроения кооперируется с другими украинскими предприятиями – лидерами оборонно-промышленного комплекса и судостроения страны. Речь идет о государственное предприятие "Научно-производственный комплекс газотурбостроения "Зоря" - "Машпроект", государственное предприятие "Николаевский судостроительный завод" (оба входят в состав Укроборонпрома), судостроительно-судоремонтный завод "Нибулон" и другие предприятия", - добавил он.

*** Фрегат "Гетман Сагайдачный" был спущен на воду в 1992 году, включен в боевой состав ВМС Украины 2 апреля 1993 года.

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