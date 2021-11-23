Европейская комиссия предложила создать "черный список" транспортных операторов и компаний, причастных к незаконному ввозу мигрантов в Беларусь.
Об этом сообщается в микроблоге в Twitter президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.
"Мы предлагаем правила для составления черного списка всех средств и видов транспорта, причастных к торговле людьми и незаконному ввозу мигрантов", - отметила она.
По ее словам, это предложение представили Европейскому парламенту и Совету ЕС.
Также она добавила, что Евросоюз координирует санкционную политику с США, Канадой и Великобританией.
Кроме того, президент Еврокомиссии рассказала о результатах взаимодействия ЕС с другими странами по пресечению незаконной миграции.
"Несколько авиакомпаний прекратили необоснованные путешествия в Беларусь. Ирак уже репатриировал 432 граждан, которые оказались в сложном положении в Беларуси", - сообщила фон дер Ляйен.
Как рассказал журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в микроблоге Twitter, Еврокомиссия предложила новый тип "горизонтального санкционного режима", направленный против транспортных операторов, которые содействуют или участвуют в незаконном ввозе мигрантов.
"Конечно, все 27 стран-членов должны согласовать, но немало поддерживают", - отметил Йозвяк.
Миграционный кризис на границе Беларуси и ЕС
Читайте такжеУкраина меняет стратегию обустройства границ - ШмыгальС конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций в отношении Беларуси.
Особенно напряженная ситуация на польско-белорусской границе наблюдается в последние недели - сотни мигрантов с помощью белорусских силовиков ежедневно пытаются прорваться через польскую границу из Беларуси.
Украина в связи с этой ситуацией усилила охрану границы.
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