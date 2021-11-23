Предложение уже представили Европейскому парламенту и Совету ЕС.

Европейская комиссия предложила создать "черный список" транспортных операторов и компаний, причастных к незаконному ввозу мигрантов в Беларусь.

Об этом сообщается в микроблоге в Twitter президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Мы предлагаем правила для составления черного списка всех средств и видов транспорта, причастных к торговле людьми и незаконному ввозу мигрантов", - отметила она.

По ее словам, это предложение представили Европейскому парламенту и Совету ЕС.

Также она добавила, что Евросоюз координирует санкционную политику с США, Канадой и Великобританией.

Кроме того, президент Еврокомиссии рассказала о результатах взаимодействия ЕС с другими странами по пресечению незаконной миграции.

"Несколько авиакомпаний прекратили необоснованные путешествия в Беларусь. Ирак уже репатриировал 432 граждан, которые оказались в сложном положении в Беларуси", - сообщила фон дер Ляйен.

Как рассказал журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в микроблоге Twitter, Еврокомиссия предложила новый тип "горизонтального санкционного режима", направленный против транспортных операторов, которые содействуют или участвуют в незаконном ввозе мигрантов.

"Конечно, все 27 стран-членов должны согласовать, но немало поддерживают", - отметил Йозвяк.

Миграционный кризис на границе Беларуси и ЕС

Читайте такжеУкраина меняет стратегию обустройства границ - ШмыгальС конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций в отношении Беларуси.

Особенно напряженная ситуация на польско-белорусской границе наблюдается в последние недели - сотни мигрантов с помощью белорусских силовиков ежедневно пытаются прорваться через польскую границу из Беларуси.

Украина в связи с этой ситуацией усилила охрану границы.

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Автор: Виталий Саенко