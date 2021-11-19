В то же время белорусский правитель отрицает, что его режим приглашал тысячи людей в Беларусь, чтобы спровоцировать кризис на границе с ЕС.

Александр Лукашенко предполагает, что "вполне возможно" его силовики способствовали тому, чтобы мигранты перешли в Польшу, в то же время отрицает, что мигранты попали в Беларусь при его поддержке.

Об этом он сказал в интервью ВВС.

"Я думаю, что это абсолютно возможно. Мы славяне. У нас есть сердца. Наши войска знают, что мигранты направляются в Германию", - отметил Лукашенко.

"Возможно, им кто-то помог", - добавил он.

Читайте такжеBILD: Лукашенко в разговоре с Меркель требовал признать его легитимнымОн возразил, что его режим приглашал тысячи людей в Беларусь, чтобы спровоцировать кризис на границе с ЕС.

"Я сказал им, что не собираюсь задерживать мигрантов на границе, держать их на границе, и если они будут приезжать дальше, я все равно не буду их останавливать, потому что они не едут в мою страну, они едут к вам", - подчеркнул Лукашенко.

"Это я имел в виду. Но я их сюда не приглашал. И, честно говоря, я не хочу, чтобы они ехали через Беларусь", - добавил он.

Миграционный кризис на границе Беларуси и ЕС

Как сообщал УНИАН, с конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций в отношении Беларуси. В ЕС такой шаг назвали "гибридной атакой" Беларуси. Евросоюз готовит пятый пакет санкций в отношении режима Александра Лукашенко из-за использования им мигрантов в качестве инструмента против стран блока.

Особенно напряженная ситуация на польско-белорусской границе наблюдается в последние недели.

Украина усилила охрану границы в связи с этой ситуацией. В частности, правительство выделило Государственной пограничной службе 21 млн грн для инженерно-технического обустройства государственной границы с целью укрепления обороноспособности страны.

Автор: Леся Лещенко