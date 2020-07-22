В Украине вырос спрос на электромобили

Результат на 10% превзошел показатель годичной давности

В первом полугодии 2020 года в Украине были поставлены на учет 3516 электромобилей.

Такой результат на 10% превзошел показатель годичной давности, сообщает Ассоциация Укравтопром.

Читайте такжеВ Украине уже более 43 тысяч электрокаров и гибридов: регионы-лидеры

Из этого количества легковых электромобилей было 3346 шт. (+13% к аналогичному периоду прошлого года), коммерческих авто на электротяге — 169 шт. (-23%) и один электроавтобус.

Доля новой техники

Доля новой техники в регистрациях 2020 года составила:

в легковых авто — 7,8%;

коммерческих — 2,4%;

автобусов — 100%.

Самые популярные модели

В пятерку самых популярных моделей на аккумуляторных источниках питания вошли:

Nissan Leaf — 1159 шт., из них новых только 6 шт.;

Tesla Model S — 389 шт. (новых — 2);

Tesla Model 3 — 358 шт. (новых — 8);

Tesla Model X — 162 шт. (новых — 11);

Volkswagen e-Golf — 161 шт. (новых не было).

Среди новых электромобилей самым популярным был кроссовер Audi E-Tron, с 59 регистраций.

Темпы покупок

По состоянию на 1 июля количество электромобилей и гибридов в Украине превысило отметку 43 тысячи штук, к 2024 году эксперты прогнозируют рост электрокаров в стране до 250 тысяч.

За июнь текущего года украинцы зарегистрировали 790 электромобилей и 973 гибридов, таким образом их количество в Украине в данный момент составило 21836 первых и 22046 вторых. Статистика демонстрирует, что количество регистраций не только вышло на предкарантинный уровень, но даже превысило прошлогодние показатели.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram