В Украине вырос спрос на электромобили
В первом полугодии 2020 года в Украине были поставлены на учет 3516 электромобилей.
Такой результат на 10% превзошел показатель годичной давности, сообщает Ассоциация Укравтопром.
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Из этого количества легковых электромобилей было 3346 шт. (+13% к аналогичному периоду прошлого года), коммерческих авто на электротяге — 169 шт. (-23%) и один электроавтобус.
Доля новой техники
Доля новой техники в регистрациях 2020 года составила:
- в легковых авто — 7,8%;
- коммерческих — 2,4%;
- автобусов — 100%.
Самые популярные модели
В пятерку самых популярных моделей на аккумуляторных источниках питания вошли:
- Nissan Leaf — 1159 шт., из них новых только 6 шт.;
- Tesla Model S — 389 шт. (новых — 2);
- Tesla Model 3 — 358 шт. (новых — 8);
- Tesla Model X — 162 шт. (новых — 11);
- Volkswagen e-Golf — 161 шт. (новых не было).
Среди новых электромобилей самым популярным был кроссовер Audi E-Tron, с 59 регистраций.
Темпы покупок
По состоянию на 1 июля количество электромобилей и гибридов в Украине превысило отметку 43 тысячи штук, к 2024 году эксперты прогнозируют рост электрокаров в стране до 250 тысяч.
За июнь текущего года украинцы зарегистрировали 790 электромобилей и 973 гибридов, таким образом их количество в Украине в данный момент составило 21836 первых и 22046 вторых. Статистика демонстрирует, что количество регистраций не только вышло на предкарантинный уровень, но даже превысило прошлогодние показатели.
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