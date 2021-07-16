Он стремится восстановиться в должности председателя правления АО "Укрзализныця".

Бывший руководитель "Укрзализныци" Владимир Жмак пытается через суд добиться восстановления в должности и выплаты компанией морального вреда из-за "незаконного увольнения".

Документ с подробностями иска против "Укрзализныци" обнародован 15 июля на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

В частности, в документе говорится, что истец требует признать незаконным приказ о прекращении трудового договора и восстановить его в должности председателя правления АО "Укрзализныця". Несмотря на то, что в документе истец остался анонимным, эти требования указывают, что инициатором судебного производства выступает именно Владимир Жмак.

Моральный ущерб из-за увольнения истец оценил в 16,8 млн гривень. Кроме этого, Жмак хочет также взыскать с УЗ средний заработок за все время вынужденного прогула - со дня увольнения до дня восстановления на работе.

Шевченковский районный суд г. Киева постановил открыть производство по делу. Подготовительное заседание планируется провести 16 августа.

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Автор: Иван Бойко