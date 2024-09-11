Центральные районы столицы перекрыты, поэтому на дорогах пробки, а в метро огромные очереди.

В Киеве в связи с проведением Крымской платформы и визитом европейских лидеров, в частности госсекретаря США Энтони Блинкена, перекрыли центральные районы города. Из-за этого на дорогах образовались адские пробки, а на станциях метро огромные очереди.

В частности, огромное количество людей на переходе с Крещатика на Майдан Независимости, а на станции метро Лыбедская люди даже не могут попасть в вестибюль.

Как сообщил Госдепартамент США, государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми прибудут с визитом в Киев в среду, 11 сентября.

Блинкен и Лемми встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и высокопоставленными чиновниками украинского правительства и обсудят дальнейшую поддержку Украины в войне против России.

В Киев уже начали прибывать западные лидеры. В частности, приехали премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Литвы Гитанас Науседа.

Визит Блинкена в Киев

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал совместный британским министром иностранных дел Дэвидом Лемми визит в Киев на этой неделе.

При этом, как сообщала корреспондент Axios Джулигрейс Бруфке, ссылаясь на свой разговор с председателем Палаты представителей по иностранным делам Майклом МакКолом, Блинкен и Лемми во время визита могут объявить о предоставлении разрешения Вооруженным силам Украины бить по РФ дальнобойным оружием.

"(Маккол) сказал: "Я разговаривал с Блинкеном два дня назад, и он едет со своим коллегой из Великобритании в Киев, чтобы по сути сказать им, что они позволят им (ударить по России с помощью ATACMS)", - написала Бруфке.

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