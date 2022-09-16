Новый проект представляет собой высокоскоростной двухэтажный поезд нового поколения с более длинным и аэродинамическим носом.

Французская железнодорожная компания SNCF и производитель поездов Alstom представили первый завершенный проект TGV M.

Об этом сообщает CNN.

Новый проект представляет собой высокоскоростной двухэтажный поезд нового поколения с более длинным и аэродинамическим носом.

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Alstom назвала новый поезд "TGV будущего". TGV расшифровывается как Train à Grand Vitesse, что означает "высокоскоростной поезд".

Этот дизайн будет впервые представлен на парижской железнодорожной сети в 2024 году и по всей стране в течение следующих 10 лет.

TGV M будет работать с той же максимальной скоростью, что и поезда TGV предыдущего поколения — 350 километров в час (почти 220 миль в час).

"В 2022 году мы не хотим двигаться быстрее", — сказал представитель Alstom Филипп Молитор.

Поезда TGV M не только имеют носовую часть на 40,5 см (15,9 дюйма) длиннее, чем их предшественники, они больше со всех сторон. Более просторные салоны вагонов могут вместить до 740 мест по сравнению с нынешним максимумом в 634 места.

TGV Ms также получил то, что производитель Alstom называет "беспрецедентной модульностью", что означает, что внутренняя конфигурация поезда может быть легко изменена. Вагон можно переоборудовать из второго класса в первый класс и обратно или приспособить место для негабаритного багажа или велосипедов. На борту также будут специальные социальные зоны для пассажиров, чтобы предложить разнообразие и гибкость в длительных поездках.

По словам Alstom, новая конструкция улучшает текущую энергоэффективность TGV и снижает выбросы углекислого газа, поскольку 97% компонентов поезда теперь подлежат вторичной переработке.

Он также может похвастаться лучшей доступностью — будет подъемная платформа, позволяющая инвалидам-колясочникам самостоятельно садиться в поезд, и бортовая звуковая система для помощи путешественникам с нарушениями зрения.

Окна большего размера позволят максимально использовать виды, а освещение TGV будет адаптироваться в зависимости от естественного освещения снаружи.

В своем заявлении Alstom описывает поезд, датчики которого непрерывно передают тысячи фрагментов данных, что позволяет проверять поезд в режиме реального времени со всех сторон, чтобы оптимизировать техническое обслуживание и доступность.

Футуристические элементы TGV M потребуют некоторых изменений в инфраструктуре железнодорожной сети Франции — например, некоторые знаки остановки на станциях необходимо будет переместить, чтобы их не закрывал более длинный нос нового поезда.

Поезда TGV:

TGV является одним из самых известных в мире брендов высокоскоростных поездов и с начала 1980-х годов является основным продуктом европейских железнодорожных перевозок.

В 2018 году SNCF, государственная французская железнодорожная компания, контролирующая TGV, заказала 100 поездов TGV M (также известных как поезда Avelia Horizon) на сумму 2,7 миллиарда евро (около 2,7 миллиарда долларов). В августе 2022 года было заказано еще 15 поездов.

Большинство поездов будут курсировать во Франции, но Alstom заявила, что 15 поездов будут курсировать по всему миру.

Поезд на водороде:

16 сентября 2018 года первый в мире поезд на водороде выполнил свой тестовый рейс в Германии.

Транспортное средство было разработано и изготовлено в немецком городе Зальцгиттер французской компанией Alstom - европейским первопроходцем в области высокоскоростных электропоездов.

11 сентября 2022 года появилась информация о том, что впервые в мире в Германии будут курсировать поезда на водородном двигателе.

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