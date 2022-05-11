Из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов ощутимо пострадала отечественная дорожная сфера. В частности, дорожные компании лишились более 200 производственных баз, среди которых 40 асфальтобетонных заводов.
Об этом сообщается на странице Государственного агентства автомобильных дорог Украины в Facebook.
Как отмечают в ведомстве, из-за войны все проекты строительства, капитального и текущего среднего ремонта государственных дорог были заморожены.
"Без работы остались тысячи работников подрядных организаций, в том числе государственной акционерной компании "Автомобильные дороги Украины"… В целом, по сегодняшним подсчетам, из-за военных действий в Украине дорожные компании потеряли 200 производственных баз. В том числе – 40 асфальтобетонных заводов, каждый из которых стоит десятки миллионов гривен", – подчеркнули в Службе.
Отдельно в пресс-службе проиллюстрировали последствия боевых действий на производственной базе компании "Автомагистраль-Юг" во временно оккупированном Токмаке.
"Предприятие разбили, спецтехнику изуродовали. Оккупанты похитили горюче-смазочные материалы, ограбили склады", – говорится в сообщении.
Также существенно пострадала специальная техника, стоимость которой составляет миллионы гривен.
"Повредили и уничтожили полтысячи автомобилей разных видов, более 300 единиц специальной техники, каждая из которых стоит не менее 3-4 миллионов гривен: катки, грейдеры, погрузчики, манипуляторы, цистерны и т.д.", – резюмировали в Укравтодоре.
Как ранее сообщал министр инфраструктуры Александр Кубраков, поврежденная инфраструктура на освобожденных территориях должна быть отстроена в течение ближайших двух лет.