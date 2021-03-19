Александр Кубраков пояснил, что в случае, когда строительство происходит по технологии, дороги будут качественными, они быстро не разрушатся и сохранятся на годы.

Масштабно ремонтировали дороги в Украине за всю историю независимого государства, не принимая во внимание старт "Большого строительства" в 2020 году, перед чемпионатом Европы по футболу в 2012 году.

Об этом рассказал глава "Укравтодора" Александр Кубраков в эфире ток-шоу "Право на владу".

Большинство автодорог до сих пор в хорошем состоянии, поскольку тогда были возведены новые капитальные дороги с усиленной основой.

Кубраков пояснил, что в случае, когда строительство происходит по технологии, осуществляется независимый технический надзор, принимают участие и украинские, и международные компании, дороги будут качественными, они быстро не разрушатся и сохранятся на годы.

"И наоборот, если все делается не по технологии, если просто делается верхний слой, а остальное остается, то такой результат и нет. Здесь независимо, турецкая компания, или украинская. Здесь просто вопрос к технологии и как к проекту", - сказал он.

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Глава "Укравтодора" добавил, что единственный период за всю историю независимости Украины, кроме 2020 года, когда масштабно делались дороги, это были годы перед Евро-2012, когда в Киеве проходила финальная игра.

"Почему большинство объектов, которые были построены тогда, в нормальном состоянии? Потому что в основном - это были проекты, финансируемые ЕБРР или Всемирным банком. То есть строились новые капитальные дороги с нормальной основой. Аналогично, как делали, кстати, в прошлом году мы. То есть у нас 80% всех дорог были с усилением основания. Поэтому был нормальный технадзор и на наших объектах, и в тот период" - пояснил Кубраков.

Строительство дорог в Украине

Глава «Укравтодора» Александр Кубраков сообщил, что около 37% основной сети автодорог Украины по итогам реализации программы «Большая стройка» в 2020-2021 годах будет в нормативном состоянии.

По словам президента Владимира Зеленского, Украина в этом году построит и отремонтирует 6500 километров дорог государственного и местного значения.

С марта прошлого года в Украине продолжается национальный проект «Большая стройка», в рамках которого проводится строительство и ремонт дорог, а также других объектов инфраструктуры. В 2020 году «Укравтодор» отремонтировал более 4 тыс. километров дорог государственного и местного значения.

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Автор: Олег Давыгора