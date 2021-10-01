Ожидается, что новое зарядное устройство Terra 360 будет доступно в Европе уже к концу года.

Швейцарская корпорация ABB, специализирующаяся в области электротехники и энергетического машиностроения, представила, как заявляется, самое быстрое в мире зарядное устройство, способное заряжать сразу 4 электромобиля, чтобы удовлетворить растущий спрос на электрокары Tesla, Hyundai и других компаний.

Как утверждает ABB, новое модульное зарядное устройство Terra 360 может заряжать до четырех автомобилей одновременно и полностью зарядить каждый за 15 минут, передает Reuters. Заряд, достаточный для 100 км дороги, достигается менее чем за 3 минуты.

По данным Международного энергетического агентства, в мире количество зарегистрированных электромобилей увеличилось на 41% в течение 2020 года - до трех миллионов машин, несмотря на связанный с пандемией спад общего числа проданных новых автомобилей в прошлом году. В 2021 году тенденция роста ускорилась: продажи электромобилей выросли на 140% за первые три месяца.

Ожидается, что Terra 360 будет доступна в Европе уже к концу года. В США, Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе - в 2022 году.

Читайте такжеМировые продажи электромобилей выросли в 2,5 раза: что покупают кроме TeslaABB пока отказывается публично оглашать цены на свой продукт. Генеральный директор Бьорн Розенгрен заявил в июле, что материалы для инвесторов по IPO будут готовы в четвертом квартале этого года, а потенциальный выход намечен на начало 2022 года.

Однако, как отмечает Engadget, быстрая мощная зарядка может негативно сказываться на аккумуляторах автомобилей, уменьшая их емкость.

Кроме того, на сегодняшний день не так много электромобилей способны справиться с такой зарядкой. Полноценно использовать Terra 360 смогут разве что Porsche Taycan с зарядной мощностью 270 кВт и новый Lucid Air с быстрой зарядкой до 300 кВт. Электромобили Tesla Model 3 и Model Y могут заряжаться до 250 кВт, а Hyundai Ioniq 5 рассчитан на быструю зарядку постоянного тока 232 кВт.

Ранее стало известно, что Украина будет изготавливать батареи для производства электрокаров в Европе.

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Автор: Катерина Комолова