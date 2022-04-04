Будет действовать ограничение по весу - до 5 тонн. Грузы большего веса пропускать не будут.

В понедельник, 4 апреля, с 10:00 будет восстановлено автомобильное сообщение из Чернигова в Киев по трассе на Гончаровское (старый киевский путь).

Об этом сообщил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram.

"Движение будет осуществляться в обе стороны. Но ожидаем, что возможны задержки с движением, местами придется ждать в очереди", - отметил он.

По словам Чауса, будет действовать ограничение по весу - до 5 тонн. Грузы большего веса пропускать не будут.

"Обращаем внимание всех жителей Чернигова, и тех, кто хочет вернуться в город: это не полноценный путь (как наша киевская трасса). Просим в первые дни воздержаться от массового движения авто. Ведь это помешает доставке в город ожидаемой помощи и важных грузов", - подчеркнул глава ОВА.

Как сообщал УНИАН, в Черниговской области ВСУ освободили от российских оккупантов три населенных пункта - Колычевку, Ягодное и Ивановку. Территория зачищается и контролируется военными украинскими защитниками, а мирному населению завозят гуманитарную помощь.

Ранее от оккупантов освобожден поселок Михайло-Коцюбинское, расположенное к западу от Чернигова, в 30 километрах от границы с Беларусью.

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