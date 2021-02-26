Недельный рост цен на АЗС составил 1,25 грн/л.

Розничные сети АЗС в период с 19 по 26 февраля подняли цены на бензины и дизельное топливо на 0,3–2 грн/л.

Об этом сообщает Enkorr.ua.

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На текущей неделе консолидированная сеть группы «Приват» («Авиас», ANP, «Укрнафта» и др. – всего 1 540 станций) дважды поднимала цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. Таким образом, в сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 25,95 грн/л, А-95 — до 26,95 грн/л и ДТ — до 27,00 грн/л. На станциях «Укрнафты» цены на «двойку» выросли до 26,00 грн/л, на «пятерку» и дизтопливо — до 27,00 грн/л.

Сети АЗС WOG и ОККО повысили цены на бензин и дизельное топливо на 50 коп./л: А-92 — до 29,99 грн/л, А-95 — до 30,99 грн/л, ДТ — до 29,99 грн/л.

На станциях «Параллель», «Авантаж 7», Mango, «Укр-Петроль» и SUNOIL подняли цены на 1-1,6 грн/л.

На станциях AMIC дизельное топливо в среднем подорожало на 65 коп./л, бензины — на 58 коп./л.

Glusco повысила цены на все виды топлива на 64 коп./л: А-92 — до 26,39 грн/л, А-95 — до 29,39 грн/л, ДТ — до 28,39 грн/л. На 60-70 коп./л бензины и ДТ подорожали в сети KLO.

Такие сети как Shell, «БРСМ-Нафта», UPG, BVS, Chipo, Marshal и Motto подняли цены на 30-80 коп./л.

В «А-95» отметили, что средняя цена по стране бензина А-92 за неделю выросла на 1,24 грн/л и составляет 27,21 грн/л, А-95 — 28,22 грн/л (+1,23 грн/л), ДТ — 27,63 грн/л (+1,21 грн/л).

Как сообщал enkorr, топливо в розничных сетях начало дорожать с начала месяца. Основным фактором, который повлиял на увеличение его стоимости, является рост мировых цен на нефть и нефтепродукты. Так, с начала февраля мировые цены на нефть выросли до $66/барр., а стоимость нефтепродуктов в Европе – на 12-15%.

Предыдущее подорожание

Розничные операторы 15 января повысили цены на бензины и дизельное топливо.

18 января 2021 года розничные операторы также повысили цены на бензины и дизельное топливо.

Розничные операторы 19 января также повысили цены на бензины и дизельное топливо.

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Автор: УНИАН