Стоимость бензина А-95 и дизтоплива достигла 54 грн за литр.

Крупные сети АЗС, в частности, ОККО и WOG снова повысили цены на топливо более, чем на одну гривню за литр.

Как свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95", на ОККО бензин марки А-95 теперь стоит 54 грн/л, А-95 - Премиум — 56 грн/л, ДТ - 54 грн/л. На заправках WOG бензин марки А-95 стоит 53,99 грн/л, А-95 - Премиум — 55,99 грн/л, ДТ - 53,99 грн/л.

В то же время, бензин А-95 в сети UPG подорожал на 60 копеек, до 52,50 грн/л, дизтопливо добавило столько же и стоит 50,60 грн/л. На станциях Chipo все виды горючего подорожали на 1 гривню, на "БРСМ-Нафта" бензин и дизтопливо добавили 34 копейки.

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Небольшие сети AMIC, U.GO, BVS, Mango, ZOG и другие повысили цены на топливо в пределах 0,17-2,5 грн/л.

Что происходит с ценами на АЗС

Как сообщал УНИАН, по мнению директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко, низкая платежеспособность населения является сдерживающим фактором для роста цен на топливо. По его мнению, в этом месяце цены вырастут максимум еще на 1,5-2 грн за литр после чего дальнейшее повышение может обернуться отказом украинцев от использования авто.

С августа, крупные сети АЗС почти ежедневно существенно поднимают расценки на бензин и дизель.

Дальнейший рост стоимости горючего в Украине будет зависеть от нефтяных котировок в мире, по некоторым оценкам, каждый рост стоимости барреля на 5-7 долларов за тонну будет отображаться плюс 1 грн за литр горючего в Украине.

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