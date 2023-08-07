В период с 4 по 7 августа средняя цена на бензин марки А-95 по стране выросла на 41 копейку и составила 50,39 грн/л, бензин А-95+ подорожал на 45 копеек — до 52,39 грн/л, а дизельное топливо — на 43 копейки, до 49,69 грн/л.

Крупные сети заправок, в частности, ОККО, WOG, SOCAR снова повысили цены на топливо на 1 гривню за литр.

Как свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95", в этих сетях заправок бензин марки А-95 поднялся в цене до 52,99 грн/л, А-95-Премиум - до 54,99 грн/л, ДТ - до 52,99 грн/л.

На станциях SOCAR все виды топлива подорожали на 1 гривню за литр, на KLO дизтопливо прибавило 0,50 грн/л.

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Бензин А-95 в сети UPG подорожал на 50 копеек, до 50,40 грн/л, дизтопливо прибавило 0,50 грн/л, до 49,50 грн/л.

Сети "БРСМ-Нафта", AMIC, Chipo, VostokGaz и другие повысили цены на топливо в пределах 0,40-3 грн/л.

Кроме того, в период с 4 по 7 августа средняя цена по стране бензина марки А-95 выросла на 41 копейку и составила 50,39 грн/л, бензин А-95+ подорожал на 45 копеек - до 52,39 грн/л, а дизельное топливо - на 43 копейки, до 49,69 грн/л.

Что происходит с ценами на топливо

Как сообщал УНИАН, сети заправок начали повышать цены на топливо с 1 июля, когда чиновники повысили налоговые ставки до уровня, который действовал до полномасштабного вторжения россиян.

Несмотря на прогнозы экспертов, в июле цены на топливо выросли не так радикально, как ожидалось. За счет запасов горючего, закупленных заправками до введения налогов, в июле бензин и дизель подорожали на 3-5 грн, несмотря на то, что фактическая налоговая нагрузка выросла на 11 гривень - за литр бензина, на 8 гривень – за литр дизельного топлива.

Тем не менее, в начале августа сети АЗС начали менять цифры на стелах почти каждый день. Так, только за первые дни августа цены на топливо выросли на 3-4 грн. Здесь сыграл фактор не только возврата налогов, а существенный рост мировых цен. В течение последнего месяца цена на нефть выросла с 75 до 85 долларов за баррель.

Дальнейший рост стоимости горючего в Украине будет зависеть от нефтяных котировок в мире, по некоторым оценкам, каждый рост стоимости барреля на 5-7 долларов за тонну будет отображаться плюс 1 грн за литр горючего в Украине.

6 августа 2023 года эксперт спрогнозировал новые цены на топливо. Экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетьман прогнозировал, что из-за подорожания нефти на мировом рынке в Украине с сентября цены на бензин но дизель вырастут до 54-55 грн/л.

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