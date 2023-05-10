Бензин марки А-95 подешевел до 46,16 грн/л, А - 95+ – до 48,11 грн/л, дизельное топливо - до 44,99 грн/л.

Средняя цена на топливо на украинских АЗС за последние два дня уменьшилась на 7-8 копеек. Согласно данным ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95", бензин марки А-95 подешевел до 46,16 грн/л, А-95+ – до 48,11 грн/л, дизельное топливо - до 44,99 грн/л.

Отмечается, что государственная сеть "Укрнафта" уменьшила цены на все виды топлива на 1 грн/л: бензин А-95 подешевел до 44,00 грн/л, А-95+ - до 45,00 грн/л, ДТ - до 44,50 грн/л. На 1 грн/л также снизила цены сеть SOCAR, сообщает Enkorr.u.

На станциях UPG на 60 копеек подешевели только бензины - до 44,90 грн/л за А-95 и 46,90 грн/л - за А-95+. На 50 копеек топливо подешевело в сети "Авантаж", до 42 грн/л за ДТ и бензин А-95.

Видео дня

Столичная сеть KLO уменьшила цены на стандартную "пятерку" и дизтопливо на 70 коп./л, до 45,29 и 43,29 грн/л соответственно. Фирменный "А-95" этой сети потерял 1 грн/л и сейчас стоит 46,99 грн/л.

Также цены в сторону уменьшения откорректировали Neftek, "БРСМ-Нафта", Mango, "Маркет" и "Автотранс".

Ситуация с горючим

Цены на топливо в Украине постепенно снижались три месяца подряд. Несмотря на рост потребления и спроса на бензин и дизтопливо со стартом посевной кампании, резких скачков стоимости горючего на рынке не наблюдают.

С 1 июля парламент хочет вернуть довоенные налоги на топливо. В частности это касается и налога на добавленную стоимость (НДС) на топливо, который депутаты планируют увеличить до 20 процентов с текущих 7. Кроме того, могут быть возвращены акцизные платежи на горючее.

Этот период как раз совпадает с началом сбора урожая и повышенного спроса на горючее со стороны аграриев.

Эксперты предупреждают, что повышение налогов неизбежно приведет к росту стоимости горючего, что также негативно отразится на стоимости товаров и услуг.

9 мая 2023 года Кабинет Министров запретил импорт топлива неопределенного происхождения, чтобы таким образом перекрыть возможность попадания российских нефтепродуктов в Украину.

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