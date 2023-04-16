На этой неделе активнее по сравнению с бензинами дешевело дизельное топливо.

Розничные цены на топливо в Украине продолжают снижаться: с 7-го по 14 апреля бензины в среднем подешевели на 28-38 коп./л, до 46,57 – 48,74 грн/л, дизельное топливо - на 1,0 грн/л, до 46,10 грн/л.

Об этом заявили в Консалтинговой группе "А-95", опираясь на данные собственного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов, сообщает Enkorr.ua.

На этой неделе активнее по сравнению с бензинами дешевело дизельное топливо. Больше всего - 3 грн/л - сбросил дизель в сети "Авиас", до 47,00 грн/ л. наименьшее удешевление произошло на АЗС U.GO - на 14 коп./л, до 46,10 грн/л.

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Сети премиум-сегмента сбросили по гривне и теперь продают дизтопливо за 47,99 грн/л.

Дешевле всего ДТ можно купить на АЗС VST, за 42 грн/л (-0 грн/л). Такие сети как "Овис", "Авантаж 7", Prime цену на ДТ на этой неделе не меняли.

В сети "Авиас" на 3 грн/л подешевел не только дизель, но и бензины: до 47,0 грн/л – А-95 и до 47,50 грн/л – А-95+.

Такие сети как Chipo, "Укр-Петроль" и Mango сбросили цену на "пятерку" в пределах 2-10 коп./л, до 44,35 грн/,43,10 грн/л и 44,16 грн/л соответственно. На АЗС остальных сетей стоимость "пятерки" за неделю не изменилась.

"Пятерка+" также подешевела на АЗС "БРСМ-нефти" - до 44,48 грн/л (-8 коп./ л).

Дизель в Украине

По состоянию на 12 апреля 2023 года крупные сети АЗС в Украине существенно снизили цены на дизельное топливо.

На станциях ОККО и WOG дизельное топливо подешевело на 1 грн/л, до 47,99 грн/л. на 1,5 грн/л, до 43,90 грн/л, снизила цены на дизель сеть UPG. Дизтопливо в сетях "БРСМ-Нафта" и "Кворум" подешевело на 10 и 30 коп./ л, до 43,92 и 45,38 грн/л соответственно. Все виды горючего на станциях Neftek подешевели на 2 грн/л.

С 1 июля Украина возвращается к довоенной системе налогообложения. Фермеры, которые готовятся к посевной, говорят, что это убьет их бизнес, так как нечем будет заправлять сельскохозяйственную технику. Эксперты считают, что идет подорожание горючего из-за возврата налогообложения и скоро за литр бензина будут просить 60 гривень, а литр дизеля будет стоить 55 гривень.

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