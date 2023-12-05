По словам Гетманцева, раньше акциз был низким, потому что на рынке LPG были более сильные лоббисты, чем на рынке бензинов.

Акциз на автогаз в Украине могут поднять в течение нескольких месяцев, а ставка должна быть на уровне 160-170 евро, пишет enkorr со ссылкой на заявление главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева во ходе конференции Petroleum & LPG Ukraine 2023.

"Единственный аргумент, почему раньше акциз на газ был низким, заключается в том, что когда-то на рынке LPG были более сильные лоббисты, чем на рынке бензинов. Соотношение должно быть в энергоемкости. Если применяем эту логику при ставке на бензин 213 евро за 1000 л, ставка на газ должна быть 160-170 евро. Это европейская практика", – отметил нардеп.

По его словам, повышение акциза на автогаз – это перспектива нескольких месяцев.

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В этом году в бюджет поступило около 60 млрд грн акцизов и НДС.

Повышение налогов на топливо

С 1 июля 2023 года в Украине был восстановлен НДС на топливо со ставкой 20%, который до марта 2022 года составлял 7%.

Ставки акцизного сбора на бензин были установлены на уровне 213,5 евро за каждые 1000 литров, на дизельное топливо – 139,5 евро за каждые 1000 литров и на автогаз – 52 евро за каждые 1000 литров.

Осенью 2023 года из-за блокады польских перевозчиков на украинско-польской границе на украинских АЗС начался дефицит автогаза и наблюдалось повышение уровня цен на этот вид горючего.

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