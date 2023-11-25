Цены на автогаз находятся выше объективного уровня на 7-8 гривень за литр, подчеркнул эксперт топливного рынка.

Из-за блокады польских перевозчиков на украинско-польской границе в украинских АЗС наблюдается дефицит автогаза и повышение уровня цен на этот вид горючего.

Как сообщил эксперт топливного рынка Сергей Куюн в интервью УНИАН, некоторые автозаправки были ориентированы на автотранспортные поставки из Польши. По его словам, такие сети как "Авиас", UKRNAFTA, ANP пока не имеют в половине регионов газа, а в другой половине, где газ есть точечно, они поставили цену под 40 гривень, что является самой высокой ценой на рынке, для того, чтобы подавить спрос.

"Думаю, для того, чтобы выйти из этой ситуации, нам нужно будет пару недель, и все необходимые объемы будут поступать на рынок. Проблема решится через две недели, и потом мы сможем без поставок через польскую границу абсолютно спокойно функционировать", - сказал Куюн.

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По его словам, учитывая, что сегодня цена на автогаз взлетела и находится выше объективного уровня на 7-8 гривень за литр (37-38 грн/л), то увеличение транспортных расходов может добавить к цене в пределах двух гривень.

"Я думаю, сейчас мы как раз на пике цены, а по дефициту - прошли этот пик, поскольку уже идут новые поставки. Но ведь все равно где-то не успевает железная дорога, где-то задерживаются бензовозы. В декабре, когда проблему с объемами автогаза удастся решить, я думаю, что цена на него снова будет меньше, чем 30 гривень за литр", - считает эксперт.

С украинских АЗС исчезает автогаз - цена"кусается"

21 ноября стало известно, что блокирование границы польскими перевозчиками привело к дефициту и повышению цен на импортный автогаз в Украине на 30%. Через польскую границу автотранспортом поступало 30% импорта или около 25% рынка сжиженного газа.

23 ноября Сергей Куюн сообщил, что наиболее массово исчез газ в сети "Привата". При этом там, где газ пока остался, цены возросли до 39,6 грн/л. Перебои с поставками также наблюдаются на АЗС UPG, Socar, MOTTO, БРСМ и Avantage.

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