30 грузовых автомобилей были задействованы в испытаниях вантового моста в Запорожье, движение по верховой части которого планируется открыть в ближайшие дни. Проведенные динамические и статические испытания являются одним из завершающих этапов перед вводом в эксплуатацию объекта, который считается флагманским в программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Фото испытаний моста в Facebook разместил Укравтодор.

Мост в Запорожье на протяжении 16-ти лет находился в статусе долгостроя. Активные работы на объекте начались лишь после того, как он стал частью программы "Большая стройка". В конце 2020 года движение уже было открыто верховой частью балочного моста между островом Хортица и Хортицким районом Запорожья. Открытие движения вантовым мостом позволит полностью связать оба берега Днепра.

В состав мостового комплекса, кроме вантового и балочного мостов, входят также 6 транспортных развязок и 27 искусственных сооружений. Общая длина всей магистрали, включая мосты, составляет 9 км

Во время испытаний колонна грузовиков делала остановки в контрольных точках, при этом поведение конструкций моста замерялась как во время движения автомобилей, так и во время остановки.

К проведению испытаний были привлечены представители подрядчика – компании "Онур", специалисты независимого технического надзора – австрийской компании iC consulenten, и инженеры ГП "ГосдорНИИ".

Напомним, в рамках программы Владимира Зеленского "Большая стройка" уже началось строительство еще двух больших мостов – Кременчугского через Днепр и Ямпольского через Днестр. Всего же с начала "Большой стройки" уже построено и отремонтировано 560 мостов, а за два последующих года должно быть восстановлено еще 810.