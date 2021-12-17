В Днепре открылся проезд 7-километровым Южным обходом, который соединил Запорожскую трассу с Южным мостом. Первую в городе объездную дорогу создали "с нуля" в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщила пресс-служба Днепропетровской ОГА.

Новая дорога призвана разгрузить улицы города от транзитного транспорта. Объездная является трассой 1-й категории с двумя полосами движения в каждую сторону. Пропускная способность дороги составляет до 20 тыс. машин в сутки.

В ходе строительства на дороге сделали 7 слоев "дорожной одежды". Между ними на отдельных участках проложили геомембрану, которая будет защищать автодорогу от попадания грунтовых вод и способствовать водоотведению во время осадков.

Основное полотно магистрали усилили специальной георешеткой. Она защищает покрытие от воздействия грузовиков с большим весом и делает его более устойчивым, предупреждая возникновение трещин. На обходе также устроили специальную "пластиковую" разметку, светящуюся ночью.

На дороге была возведена двухуровневая транспортная развязка, разделяющая два потока транспорта: транзита и местных автомобилей. Вблизи улицы Мильмана вдоль новой магистрали обустроили тротуары для пешеходов. Были сделаны также удобные подъезды к местным гаражам.

Перед запуском новой дороги, покрытие протестировали с помощью строительной техники 1930-70-х годов и современных фур. Общий вес автомобилей - более 500 тонн.

"Сегодня праздник для Днепропетровщины. Открываем первую объездную Днепра. Дорога очень качественная. Всего в этом году в Украине восстановили более 5 тыс км автодорог. В следующем планируем увеличивать амбициозные планы. Благодаря программе Президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка" движемся быстро и качественно", – заявил заместитель председателя Укравтодора Андрей Ивко.

Как ранее сообщили в ОП, в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", начиная с 2019 года, уже было построено и восстановлено 13 тысяч километров дорог. За следующие два года программой планируется охватить еще 15 тысяч километров государственных и местных автодорог.

Автор: Иван Бойко