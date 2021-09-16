Самый масштабный за все годы Независимости ремонт дорог в Украине – лишь одно из достижений программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Следующим этапом будет контроль за безопасностью движения и соблюдением правил на дорогах. Об этом написал в Facebook руководитель Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков.

"Наверное, у многих, как и у меня самого, кровь из глаз, когда по свежему хорошему асфальту ползет перегруженная фура. Владельцу фуры при этом плевать, что из-за перегруза на новой трассе образуются выбоины, колейность, асфальт плывет или трещит", - отмечает эксперт.

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Бороться с этим будет Государственная служба безопасности на транспорте – Укртрансбезопасность.

"Насколько мне известно, Мининфраструктуры инициирует кардинальные изменения в работе Укртрансбезопасности. С приходом нового министра инфраструктуры Александра Кубракова контроль за реорганизацию ГСБТ возложен на его нового заместителя - Мустафу Найема", - сообщает политолог.

По его словам, в Укртрансбезопасности кадровые изменения охватят всю службу. Бывший глава службы Егор Прокопчук, настроивший против ГСБТ всех украинских перевозчиков, уже уволен. Конкурсы на новых инспекторов будут проведены по модели патрульной службы Нацполиции.

Еще одна важная часть реформы – автоматический габаритно-весовой контроль. "Парламент уже принял закон по штрафам за нарушение норм. Теперь данные с площадок "взвешивание-в-движении" (WIM-комплексов), установленных на отремонтированных дорогах, станут основанием для штрафов. Нормы вступят в силу уже с 1 октября. Максимальный штраф за нарушение - 51 тыс. грн", - предупреждает Быков.

Также начал работу е-сервис "Шлях", которым воспользовались 5 тыс. перевозчиков, оформляя сервисы от ГСБТ в электронном виде. Отменена практика распределения разрешений на международные перевозки в ручном режиме. Их также планируют полностью автоматизировать в системе "Шлях".

"Таким образом, "Большая стройка" Зеленского запустила целый ряд изменений на дорогах – потому что данная президентская программа не только об асфальте. Дороги – как прозрачная витрина нашей страны. Через нее очень хорошо видно, есть ли в доме порядок и соблюдают ли люди в нем законы", - добавил Быков.

Автор: Григорий Бондарь