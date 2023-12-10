Блокада границы начнется 11 декабря в 15:00 и продлится до тех пор, пока не будут удовлетворены требования перевозчиков.

Словацкие перевозчики объявили о продолжении блокады границы с Украиной на переходе "Вышнее Немецкое - Ужгород". Об этом говорится в заявлении Союза автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS).

Отмечается, что блокада границы начнется 11 декабря в 15:00 и продлится до тех пор, пока не будут удовлетворены требования перевозчиков. Границу заблокируют для грузовых перевозок, пассажирское движение ограничивать не будут.

Отмечается, что решение принято "на основании оценки полученной информации и ее влияния на рынок автомобильного транспорта Словакии".

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Основным требованием UNAS является отмена "транспортного безвиза", действующего между Европейским Союзом и Украиной с 1 июля 2023 года (он отменяет для украинских перевозчиков получать разрешения для работы на рынке Евросоюза).

Блокада украинской границы - что известно

Как писал УНИАН, перевозчики из Польши продолжают блокировать границу с Украиной на четырех направлениях. В очередях на территории Польши сейчас находятся тысячи грузовиков ожидая выезда в Украину.

Также к польским перевозчикам присоединился Союз автомобильных перевозчиков Словакии, с 1 декабря заблокировав пункт пропуска "Ужгород" на границе с Украиной. 5 декабря движение грузовиков было возобновлено, однако словацкие перевозчики грозили возобновить блокаду, если ситуация с отменой системы разрешений для украинских дальнобойщиков не будет решена.

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