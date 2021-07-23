В связи с публикацией рядом СМИ непроверенных и недостоверных сведений о том, что ведущий украинский производитель "скорых" ООО "Автоспецпром" якобы монополизирует рынок, предприятие выступило с официальным опровержением этой информации.

Представители "Автоспецпром" подчеркивают, что все тендеры с ее участием происходят по открытой процедуре на площадке Prozorro и любой из участников рынка может принимать в них участие на равных условиях. В то же время монополия предполагает не только доминирующую долю, занимаемую той или иной компанией на рынке, но и отсутствие конкуренции, наличие барьеров для выхода на рынок для других предприятий, а также отсутствие выбора для потребителя, что не соответствует действительности.

"Да, наша команда является лидером по производству "скорых" в Украине. Но лидер – это не монополист. Мы заслужили свой статус трудом, изготовляя качественные, надежные автомобили скорой медицинской помощи и поставляя их по самым низким среди всех изготовителей ценам", – заявил заместитель директора ООО "Автоспецпром" Кирилл Коморкин.

В пресс-службе предприятия отметили, что для демонстрации договоров, заключенных якобы по монопольному сговору, СМИ выбрали уже завершенные тендеры. Однако торги не состоялись бы, если бы АМКУ подтвердил наличие дискриминационных условий закупок.

"Каждый участник торгов имеет возможность подать жалобу на любые положения документации, которые, по его мнению, является дискриминационными и нарушают принципы открытой конкуренции или его права, – разъяснили в компании. – В случаях наличия дискриминационных условий в тендерной документации Антимонопольный комитет Украины всегда обязывает заказчика внести соответствующие изменения".

В компании считают, что за новой серией обвинений посредством материалов в СМИ вновь стоят конкуренты.

Автор: Иван Бойко