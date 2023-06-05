Авиакомпании Китая и Индии получают конкурентное преимущество, когда совершают рейсы, пролетая над территорией России.

Авиакомпании Китая и Индии продолжают пересекать воздушное пространство Российской Федерации, совершая свои авиарейсы. Американские авиакомпании в свою очередь отмечают, что такие перелеты опасны для граждан США, и призывают уравнять условия, пишет Bloomberg.

Главный исполнительный директор United Airlines Holdings Inc. Скотт Кирби сказал, что полеты над Россией представляют риск, на который не согласятся многие перевозчики, в том числе его собственный. На этом фоне Китай и Индия, которые могут пересекать воздушное пространство РФ, получают конкурентное преимущество.

Кирби также акцентировал, что United сократила полеты там, где российское воздушное пространство является слишком значительным препятствием. Авиакомпания не возобновила рейсы в Китай и не может летать на большинстве и без того дальних маршрутов, учитывая расстояние, которое нужно, чтобы избежать российского воздушного пространства.

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"Я считаю, что это (перелеты над территорией РФ – УНИАН) создает угрозу безопасности. ... Для нас это большой вызов. Сегодня мы летим одним рейсом из Ньюарка (крупнейший город в штате Нью-Джерси – УНИАН) в Дели. Остальные четыре маршрута мы не можем сделать. Они просто не могут летать так далеко", – сказал он.

Кирби подчеркнул, что пребывание граждан США на таких рейсах вызывает беспокойство, в частности, из-за возможности вынужденной посадки в России.

Авиакомпании США и их лоббистская группа Airlines for America подталкивают администрацию президента США Байдена к том, чтобы уравнять условия игры с китайскими конкурентами, которые могут летать над Россией.

Авиационное пространство России - что надо знать

Вскоре после вторжения Российской Федерации в Украину США запретили российским авиакомпаниям совершать полеты над своей территорией. Россия в ответ запретила американским авиакомпаниям и другим иностранным перевозчикам летать над своим воздушным пространством.

Это оказало значительное влияние на перелеты между крупнейшими экономиками мира — Китаем и США, которые сейчас находятся на значительно более низком уровне, чем был до пандемии COVID-19.

В прошлом месяце количество рейсов между США и Китаем увеличилось до 12 в неделю (туда и обратно), до этого момента их было всего восемь. До пандемии было по 150 рейсов каждую неделю.

Американские сенаторы требовали, чтобы администрация Байдена запретила китайским авиакомпаниям, летающим в США, пользоваться маршрутами, которые пролегают через территорию РФ.

В администрации отказались отвечать, требовали ли от китайских перевозчиков, чтобы те избегали российского воздушного пространства. В то же время СМИ выяснили, что китайские авиакомпании, осуществляющие недавно одобренные рейсы, летают, избегая попадания в российское воздушное пространство.

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