Архитектор указал, что на синей ветке столичного метро есть потенциально опасный участок. Он находится в районе станции "Голосеевская".

Сроки запуска движения метро на отрезке от станции "Демиевская" до "Лыбедской" могут перенести из-за того, что ликвидация последствий аварии может растянуться.

Такое мнение "Телеграфу" высказал архитектр Анатолий Фролов. "Если подрядчики хотят новый тоннель, то это будет запуск... в 2026-м. Потому что в той местности геология, а еще большая проблема вблизи "тарелки" на Антоновича, 180. При возведении нового здания (ТЦ Ocean Mall), строители не учли специфику грунтов и вбили там небольшие сваи, метров по 10-15... Эти сваи оказывают влияние на почву и подземные воды", - объяснил он.

Архитектор указал, что на синей ветке столичного метро есть потенциально опасный участок. Он находится в районе станции "Голосеевская". Он отметил, что там тоже идет вода. "Возле гостиницы "Мир" построили жилой дом, я думаю, его еще не заселили из-за того, что там тоже проблемы с грунтовыми водами. Это касается и территории Довженко Центра (в районе улицы Васильковской), где уже построили дома. Это также создает давление на почву, которая просто так не выстоит", - рассказал специалист.

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Помимо этого архитектор отметил, что на синей ветке проблемным является перегон между станциями "Тараса Шевченко" и "Почайной".

При этом, проектировщик большинства станций киевского метро Валерий Гневышев отметил что изначально линию от "Лыбедской" в сторону "Демиевской" нужно было прокладывать методом глубокого залегания, а теперь только эксперты могут ответить, что ждет этот участок и когда начнут ездить поезда.

Проблемы с киевским метро

8 декабря прошлого года 6 станций метро на синей ветке остановили из-за подтопления. Такая мера серьезноусложнила жизнь киевлян. Чтобы хоть как то решить проблему столичные власти приняли решение запустить в метро челночное движение до станции "Теремки".

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