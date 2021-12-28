Самолет нового поколения создали на основе современных мировых информационных технологий.

Государственное предприятие "Антонов" представило первый военно-транспортный самолет Ан-178, который предназначен для проведения летных сертификационных испытаний.

Об этом сообщил телеканал "Дом".

"Самолет нового поколения создали на основе современных мировых информационных технологий. Его оснастили сотнями электронных вычислителей, которые позволяют интегрировать все системы и датчики, а также автоматизировать контроль их работоспособности и оптимизировать управление", - говорится в сообщении.

Среди направлений, где может использоваться самолет – перевозка личного состава, доставка вооружения и легкой военной техники посадочным и парашютным способом, транспортировка грузов.

Читайте такжеГП "Антонов" продлило контракт с НАТО на пять летКак сообщал УНИАН, в конце 2020 года Минобороны и ГП "Антонов" заключили меморандум о сотрудничестве по строительству трех самолетов Ан-178 для нужд Вооруженных сил Украины.

В январе 2021 года государственный "Укрэксимбанк" предоставил государственному предприятию "Антонов" кредит в размере 3 млрд грн на строительство трех самолетов Ан-178 для Министерства обороны Украины.

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