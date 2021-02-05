Аппаратное и программное обеспечение будет поставляться компанией Netradyne.

Компания Amazon намерена установить высокотехнологичные видеокамеры в своих транспортных средствах, используемых для доставки. Это планируется сделать для того, чтобы лучше отслеживать поведение водителей при доставке грузов.

Об этом сообщает The Verge.

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Аппаратное и программное обеспечение будет поставляться компанией Netradyne.

Она занимается разработкой платформы Driveri, анализирует работу водителя транспортного средства при помощи камер и алгоритмов искусственного интеллекта.

Система даёт обратную связь в режиме реального времени, включая автоматические подсказки, такие как «отвлечение от управления» и «пожалуйста, притормозите».

При этом собираются и анализируются данные, которые используются для последующей оценки водителей во время их смен.

Маркетинговое видео демонстрирует, что камеры ведут запись «100% времени» (хотя без звука и не отображают текущее состояние в прямом эфире). Отснятый материал загружается в специальную группу безопасности для проверки, если в результате происшествия на дороге или действия водителя срабатывает какой-либо из 16 сигналов. Водитель может вручную отключить камеру, но только при выключенном зажигании. Водителям также разрешено вручную загружать отснятый материал, когда они захотят.

Основными целями такого нововведения в Amazon называют сокращение количества аварий и повышение ответственности водителей за ошибки на дороге. Однако водители обеспокоены тем, что использование технологии Netradyne может представлять собой несправедливое и агрессивное наблюдение. Они также считают, что подобный надзор станет дополнительным бременем для них, поскольку они пытаются уложиться в сжатые сроки доставки.

Для осуществления доставки на последней миле Amazon пользуется услугами различных операторов. Этот парк доставки насчитывает десятки тысяч водителей. И хотя формально водители в таком случае не являются сотрудниками Amazon, они управляют транспортными средствами под брендом Amazon Prime и подвергаются любым ограничениям или контролю, которые устанавливает компания.

Этот контроль во многом схож с жёсткими мерами, которые Amazon применяет к своими складскими работниками. Это включает в себя поминутное наблюдение через мобильное приложение за тем, где водитель находится на запрограммированном маршруте и не отстает ли он от графика.

Что этому предшествовало

В январе 2019 года Amazon стала самой дорогой публичной компанией в мире.

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Автор: УНИАН