Международный аэропорт "Харьков", входящий в группу DCH известного украинского бизнесмена Александра Ярославского, занял лидирующие позиции среди украинских аэропортов по показателям пассажиропотока за прошлый месяц.

"В мае 2021 Международный аэропорт "Харьков" обслужил 95,9 тысячи пассажиров. Это позволило занять по показателю пассажиропотока третью позицию среди аэропортов Украины и вторую – среди региональных аэропортов страны", — сообщила пресс-служба компании-оператора харьковского аэропорта "New Systems AM", входящая в группу DCH Ярославского.

Согласно данным Госавиаслужбы, услугами всех аэропортов Украины в мае воспользовались 1,16 миллиона человек. Первое место среди региональных аэропортов занял Львов, а Харьков поднялся на вторую строчку, хотя в предшествующие месяцы шёл в рейтинге регионов третьим.

После карантина и смягчения ограничений на въезд в ряд стран, объем перелетов постепенно восстанавливается. Согласно майской статистике текущего года из Международного аэропорта "Харьков" осуществлено всего на восемь вылетов меньше, чем за аналогичный период до пандемии – в мае 2019 года.

"Росту пассажиропотока способствовало, в частности, открытие новых рейсов", — отметили в пресс-службе Международного аэропорта "Харьков", и напомнили об установлении регулярного сообщения первой столицы Украины с Ларнакой на Кипре, грузинским Батуми и албанским курортом Тирана.

По итогам мая, как сообщалось ранее, международный аэропорт "Харьков" Ярославского возобновил 84% допандемического пассажиропотока. Ежемесячно воздушные ворота Харькова приближаются к докарантинным показателям в связи с постоянным открытием новых направлений, а также с ослаблением ограничений на посещение ряда стран.

Международный аэропорт "Харьков" – один из ключевых инфраструктурных объектов первой столицы Украины и харьковского региона. Инвестиции в его реконструкцию предоставила группа компаний DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского в рамках подготовки ключевых инфраструктурных объектов Харькова к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012). Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составили свыше $ 107 млн. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию принадлежащей ему взлетно-посадочной полосы.

Стремительное расширение сети внутренних и международных регулярных авиасообщений позволило харьковскому аэропорту уже по итогам 2018 года установить исторический рекорд — за год его услугами воспользовались 1,3 миллиона путешественников. По количеству пассажиров Международный аэропорт "Харьков" входит в ТОП-5 воздушных ворот Украины. В 2019 году аэропорт "Харьков" первым в Украине получил бессрочный сертификат соответствия наивысшим стандартам безопасности полетов и качества обслуживания, которые установлены Регламентом Еврокомиссии для аэропортов Европейского Союза.

Успешный харьковский опыт государственно-частного партнерства по строительству нового аэропорта и успешному его развитию частным инвестором будет повторен в городе Днепр – здесь группа DCH Александра Ярославского начала работы в рамках инвестиционного проекта по созданию нового аэровокзального комплекса для современного международного аэропорта "Днепр".

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Автор: Иван Бойко