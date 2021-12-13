Поезд курсирует через день: по четным числам он отправляется из Рахова, по нечетным – из Мариуполя.

Сегодня "Укрзализныця" отправила в первый рейс поезд с самым длинным железнодорожным маршрутом - он преодолевает на своем пути 1806 километров.

Как сообщили в пресс-службе УЗ, поезд №5/6 маршруту Мариуполь – Рахов соединяет 7 областей и делает остановки в Запорожье, Днепре, Белой Церкви, Львове, Ивано-Франковске, Яремче, Татаров, Ворохта, Ясиня и Квасах.

Поезд курсирует через день: по четным числам он отправляется из Рахова, по нечетным – из Мариуполя. При этом время в пути составляет 27 часов 34 минуты, если ехать из Мариуполя в Рахов. И 28 часов 46 минут, если следовать в обратном направлении.

Стоимость билетов на 13 декабря из Мариуполя: люкс – 3164,26 грн, купе – 1271,81 грн, плацкарт – 463,75 грн.

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Вагоны, из которых сформирован поезд, оборудованные повивальными столиками, экологически чистыми туалетами, системами видеонаблюдения в зонах общего пользования, системой современного кондиционирования воздуха, розетками и USB-портами, а также сигнализацией в каждом пассажирском купе, имеют увеличенный объем багажного отделения, а также улучшенное освещение: внутри каждого купе установлен пульт регулирования освещения с 4 режимами, индикатором занятости туалета и кнопкой вызова проводника.

Напомним, с 21 октября в Украине действуют новые правила поездок между областями: для путешествий в поездах дальнего следования пассажиры должны иметь один из документов, подтверждающий:

получение хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;

получения полного курса вакцинации (международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации против COVID-19);

отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста определения антигена COVID-19 9 (действительны 72 часа).

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Автор: Виктория Гордиенко