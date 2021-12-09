Еще один рейс компания продолжила.

На новогодние праздники "Укрзалізниця" назначила два дополнительные поезда. Также еще один рейс был продлен.

Об этом сообщили в прес-сслужбе компании.

В частности, "Укрзалізниця" назначила поезд №249/250 Киев - Ивано-Франковск, Черновцы.

Читайте такжеВ Киеве временно отменяют рейсы городской электрички: какие именноОн будет отправляться из Киева 16 и 18 декабря и возвращаться из Черновцов 17 и 19 декабря.

На новогодние праздники также запускают "Лыжный Экспресс" №745/746 Киев-Славское. Он будет курсировать 24, 26, 30 декабря и 2, 6, 8 января.

Кроме того, продлен маршрут поезда №779/780 Сумы - Киев в Винницу. Он будет курсировать по новому маршруту 24, 27, 30, 31 декабря и 3, 6, 10 января.

В "Укрзалізниці" отметили, что работают над назначением дополнительных поездов на следующие маршруты:

Киев-Ивано-Франковск, Черновцы;

Киев-Ужгород;

Харьков-Львов;

Одесса-Ужгород;

Одесса-Харьков;

Запорожье, Днепр-Ивано-Франковск;

Киев-Ковель.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзалізниця" сообщила, что меняет расписание 16 поездов Харьковского направления на время проведения ремонтных работ в декабре. Изменения касаются исключительно рейсов в период с 15 по 20 декабря, продажа билетов на которые был временно ограничен на время доработки графика.

Справка УНИАН. "Укрзалізниця" - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая лишь железным дорогам Китая, России и Индии.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Марта Гичко